Sesto San Giovanni. Subisce violenza per 5 ore. Salvata dalla polizia

Gli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni sono riusciti a salvare in extremis una donna che stava subendo violenza dal compagno dopo essere stata sequestrata e picchiata. E successo nel pomeriggio di venerdì 3 giugno. Li ha chiamati la sorella della vittima che non riusciva a contattarla al telefono.

La vittima non rispondeva al telefono e la donna si è recata quindi a casa del compagno della sorella. L’uomo, 37 anni non la ha lasciata entrare, era alterato e aveva risposto che la sorella dormiva e non gliela ha lasciata vedere. Allora la donna ha chiamato la polizia. Una volta sul posto i poliziotti hanno tentato di convincere l’uomo a lasciar rientrare.

Ci ha voluto parecchio tempo. L’uomo insisteva che la donna non doveva essere disturbata, perché stava dormendo in camera da letto. Alla fine i poliziotti sono riusciti ad entrare, e in quei momenti la donna è riuscita a scappare dalla stanza in cui era stata rinchiusa. Era piena di lividi ed è corsa ad abbracciare la sorella. L’uomo invece si è scagliato contro il poliziotti colpendoli con dei pugni al volto. È stato bloccato.

La vittima quindi raccontata ai poliziotti di essere stata costretta, per quasi cinque ore, sotto la minaccia di un coltello a rimanere nell’appartamento e a coppie i reati sessuali. L’uomo le aveva anche rotto il telefono. La donna è stata portata in ospedale. L’uomo è stato arrestato e accusato di violenza sessuale se questo di persona a lesioni aggravate e resistenze e violenza pubblico ufficiale.

Se la polizia non fosse intervenuta così velocemente alla segnalazione della sorella della vittima probabilmente ci troveremo di fronte a un altro omicidio.

