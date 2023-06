Brutta caduta dalla bicicletta e il ciclista finisce in ospedale

Questa mattina, intorno alle 10:30, in un un incidente stradale, è rimasto ferito un uomo di 59 anni. Più precisamente si è trattato di una caduta dalla bicicletta, mentre si trovava sulla Alzaia del Naviglio Grande a Vermezzo Con Zelo, nei pressi del ponte sul Naviglio Grande. Il ciclista è stato soccorso da una ambulanza di ATA soccorso della sezione di Zelo Surrigone.

Dopo averlo medicato, i sanitari dell’ambulanza hanno portato lo sfortunato ciclista al pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo, in codice giallo, per eseguire esami più approfonditi sulle sue condizioni di salute.

Con il caldo è più facile cadere dalla bicicletta e farsi male

Le biciclette possono raggiungere velocità notevoli e perdere l’equilibrio è facile, specie per chi non è allenato, dopo il lungo inverno, ed esce in bicicletta per le prime volte in questa primavera decisamente calda. È sempre meglio, anche quando non si va molto forte misurare la propria pedalata e portarsi dietro qualche bottiglietta d’acqua in più rispetto al proprio fabbisogno normale.

