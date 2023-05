Abbiategrasso. Aggressione a scuola. Accoltella l’insegnante e poi spara a scuola. (Notizia in aggiornamento)

Aggressione a scuola. Questa mattina alle 8.25 un ragazzino di 16 anni è entrato a scuola all’Itis Alessandrini di Abbiategrasso e ha accoltellato l’insegnante, di 51 anni. Lo studente aveva con sè anche un’arma da fuoco e i primi resoconti dicono che si è barricato in classe, prendendo in ostaggio i compagni e l’insegnante ferita, e che ha sparato alcuni colpi di pistola.

Immediato intervento dei carabinieri, hanno risolto la situazione entrando a scuola e bloccando in sicurezza i sedicenne. Il ragazzo non ha ferito nessuno dei suoi compagni ma impugnando la pistola, che poi si è rivelata essere un giocattolo, avrebbe intimato ai compagni di uscire dall’aula. Non ne ha ferito nessuno. Quando i carabinieri sono entrati nell’aula non ha fatto resistenza e la pistola era sul banco bene in vista.

Sia l’insegnante sia il ragazzino son già nelle mani dei sanitari di Ata soccorso di Zelo Surrigone e della Croce Bianca di magenta. Non è ancora stato reso noto l’ospedale verso cui si stanno dirigendo, ma sono ambedue in codice giallo e non in pericolo di vita. L’insegnante ha una ferita da taglio al braccio, probabilmente lo ha alzato per difendersi, proteggendosi da colpi peggiori, e una lieve ferita alla testa. il ragazzino ha solo ferite lievi.

La notizia in aggiornamento. Pubblicheremo i particolari del primo School Shooting avvenuto in Italia nelle prossime ore, man mano che la situazione si chiarirà.

La situazione dell’ Itis Alessandrini

Scrivere che si tratta di una scuola superiore problematica è un eufemismo. Delle prime notizie raccolte la situazione dei ragazzi che la frequentano è gravissima e le strutture per aiutarli sono pressate dall’ eccessivo numero di casi da seguire. Molti di loro vivono con famiglie e con genitori già problematici per conto loro. Passano i loro pomeriggi nella fossa del castello di Abbiategrasso, e finiscono fin troppo presto nei guai con la giustizia.