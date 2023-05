Aggressione in Gae Aulenti. E’ caccia aperta ai responsabili

Ieri pomeriggio, alle 19.30 terribile aggressione in via fratelli Castiglioni, a pochi passi da Piazza Gae Aulenti, a Milano, mentre la piazza era gremita di turisti e persone che si dedicavano all’apericena. Un ragazzino di 18 anni, di origini egiziane, è stato aggredito a calci e colpi di bottiglia da due altri nordafricani. La lite che ha dato il via all’aggressione si è trasformata in una mattanza. Altri ragazzi, nordafricani e centrafricani , tutti fra i 13 e i 20 anni, sono accorsi a partecipare.

Il 18enne è stato ferito gravemente anche da alcune coltellate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Duomo che hanno permesso ai sanitari del 118 di potersi prendere cura del giovane ferito. Lo hanno portato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Attualmente non è in pericolo di vita, ma le sue ferite sono comunque gravi.

I carabinieri sono sulle tracce dei responsabili. Hanno trovato e sequestrato il coltello, stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando le dichiarazioni dei vari testimoni in modo da ricostruire l’esatto dinamica dei fatti e definire le responsabilità di ognuno dei partecipanti. Ancora una volta però Milano è stata teatro di scene di violenza sconsiderata e incomprensibile, del tutto estranea alla cultura della città e della Lombardia. un mondo, quello di quelle gang giovanili, da rigettare in modo deciso.