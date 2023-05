Incidente stradale a Ferno. Ferito motociclista

Un incidente stradale si è verificato alle 19.30 sulla rotonda del cimitero, fra via Piave, via Marco Polo e via Mazzini a Ferno. Ne ha dato la notizia l’app di Areu.

Un uomo di circa 36 anni è caduto dalla moto mentre affrontava la rotonda. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’auto medica dell’ATT di Varese. Le condizioni del motociclista sembrano serie.

Pubblicità

La missione è ancora in corso, ma i soccorritori si stanno preparando per portarlo il giovane ferito al pronto soccorso dell’ospedale, in codice giallo. Sul posto, per i rilievi dell’incidente e per governare la viabilità, ci sono i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.