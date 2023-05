Ossona. Ragazzino cade con il monopattino e finisce in ospedale

Non ci si stancherà mai di dire che il monopattino e elettrico è un mezzo di trasporto pericoloso. Ossona ha avuto il suo primo incidente di una certa gravità, anche se la vittima ha quattordicenne non è, fortunatamente, in pericolo di vita.

Pubblicità

Ieri pomeriggio, adesso le 17:26 la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e la polizia locale del consorzio di Ossona e Santo Stefano Ticino per soccorrere un ragazzo caduto dal monopattino mentre si trovava sulla pista ciclabile che collega Santo Stefano, Ossona e Santo Stefano Ticino, proprio poco prima del ponte sotto l’autostrada.

Pubblicità

I sanitari lo hanno soccorso, e poi, insieme alla centrale operativa hanno deciso di portarlo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta, in codice verde, per effettuare dei controlli medici e per controllare che non si fosse rotto le ossa, fatto non raro quando si cade con il monopattino elettrico