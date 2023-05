Aggressione a Milano. 2 feriti gravi

Questa notte, alla 1:44, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata per l’aggressione a 2 uomini feriti da quello che per il momento si può definire un’arma Bianca, in Viale Cermenate, all’altezza del numero civico 35, tra i quartieri Morivione, Stadera e Chiesa Rossa.

La centrale operativa del 112 ha inviato quindi un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e una automedica della AAT di Milano. Una volta sul posto i sanitari hanno trovato, e si sono presi cura, di due uomini, di 31 e 41 anni, con ferite da taglio.

Dopo le prime cure i due uomini sono stati portati al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo, in codice giallo. I poliziotti della Questura di Milano si stanno occupando delle indagini sul caso.