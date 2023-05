Acqua e vento e le strade cederanno. Però non sappiamo quando

La manutenzione e la sicurezza delle Non è vero strade è uno dei fattori più determinanti nella sicurezza di un paese. A causa delle buche infatti accadono i peggiori incidenti. Non sono coinvolte solo le auto, ma spesso causano la caduta di motociclisti e ciclisti. Spesso le cadute causate dalle buche hanno effetti infausti. Se in una notte buia la mancanza di segnaletica orizzontale porta a moderare la velocità fino a fermarsi, prendere una buca può portare a perdere la vita.

In questi giorni una signora che abita su Viale Europa ha segnalato sia in Comune una buca che si trova tra i numeri civici 3 e 7, su Viale Europa a Ossona, e che sta allargandosi, nemmeno troppo lentamente. È sul lato della carreggiata che confina con una parte sabbiosa della pista ciclabile. La sabbia viene facilmente portata via dalla pioggia. Questo determina un escavazione naturale al di sotto della sede stradale che prima o poi, se non si interviene, si trasformerà in una voragine.

Cioè la strada, se non si fa qualcosa, cederà creando una pericolosa buca nell’asfalto. Lo farà in un momento qualunque, non determinato, magari durante un temporale, magari mentre passa un ciclista, magari mentre passa un’auto. In questi casi, cioè quando le buche non sono segnalate e manca la manutenzione, se un passante, che sia in auto, sia in bicicletta sia in moto, ma anche a piedi, si fanno male, la responsabilità della caduta ricade sul Comune, cioè sulla comunità, che deve pagare per i danni causati a cosa e persone.