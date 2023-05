Legnano. Uomo nudo per strada. Portato in ospedale

Allarme uomo nudo. Ieri pomeriggio, il 24 maggio, poco dopo mezzo giorno in via 20 settembre, nei pressi della scuola, un uomo di circa 25 anni si è spogliato e si è messo a correre nudo per strada, lanciando i suoi vestiti addosso ai passanti.

C’è chi ha chiamato il 112 e chi invece lo ha filmato. L’uomo aveva probabilmente qualche problema psichico o era sotto l’effetto di qualche sostanza. Un volta che sono riusciti a prenderlo e a metterlo nelle mani dei sanitari, è stato convinto a sottoporsi ad una visita in ospedale. lo hanno portato al pronto soccorso di Legnano in codice giallo.

Il filmato della sua corsa per le vie di Legnano, invece, è diventato virale su Facebook.

Il video dell’uomo nudo che corre