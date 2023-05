Abbiategrasso. Incidente al cimitero

In redazione è arrivata la notizia di un incidente avvenuto poco fa in via Rodolfo Morandi, ad Abbiategrasso. 4 persone, tre donne di 25, 40 e 38 anni e un uomo di 26 anni sarebbero rimasti coinvolti nel ribaltamento di un’auto dall’incrocio fra la via e il parcheggio del cimitero Maggiore.

La centrale operativa del 112 hai inviato sul posto le ambulanze della Croce Bianca di Magenta e quelle di ATA Soccorso della sezione di Zelo Surrigone, e un’ambulanza di soccorso avanzato di primo livello della ATT di Milano.

Sul posto stanno dirigendosi anche i vigili del fuoco. Sono stati allertati anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Presente per i rilievi e la viabilità anche la polizia locale cittadina.

Mentre scrivo la missione dei soccorritori è ancora in corso ma nelle prossime ore sapremo dirvi in quali condizioni i feriti sono stati portati in ospedale.