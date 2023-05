Aggressione ad Abbiategrasso. Un agente vittima di un ricercato

Ieri mattina un agente di polizia locale ha subito un’aggressione fisica da parte di un egiziano di 26 anni. L’uomo è entrato nel comando della polizia locale di Abbiategrasso e ha iniziato a discutere con uno degli agenti allo sportello. Poi gli animi si sono scaldati e per fermarlo è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino.

Secondo quanto riferito l’uomo si lamentava di alcune procedure che riguardavano delle sue pratiche riguardo l’immigrazione, quando ha cominciato a dare in escandescenze contro l’agente allo sportello.

Sono intervenuti altri agenti, ma per calmarlo è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino. Una volta messo fuori combattimento, gli agenti hanno chiamato il 112 che inviato un’ambulanza lo ha portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vigevano, in codice verde.

Il suo nome, inserito nel database del pronto soccorso, ha avuto l’effetto di far scattare l’alert ricercati e i poliziotti del commissariato di Vigevano lo hanno quindi, finite le cure, portato in ufficio per eseguire gli accertamenti di identità con il fotosegnalamento.

Il 26enne è risultato ricercato dal 2021 per una condanna in un processo riguardante lo spaccio di droga del tribunale di Lodi e quindi lo hanno trasferito dal commissariato direttamente al carcere di San Vittore a Milano.

Per quanto riguarda invece ciò che è successo nel comando della polizia locale di Abbiategrasso ieri mattina, sono in Corso gli accertamenti che devo portare alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.