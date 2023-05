Armi in mano al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Una lite fra sinti e si rischia la strage

Uno spin off della sparatoria nel parcheggio della Lindl in via Cefalù a Milano, Gallaratese si è avuta, nella sera stessa del 6 maggio, nel pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, dove alcune decine di parenti della vittima ferita alla gamba si sono scontrati con gli altri altrettato numerosi parenti di un uomo, sempre di etnia sinti, che era stato portato in ospedale con un forte dolore toracico.

Dopo l’arrivo in ospedale la 56enne sinti ferita nella sparatoria era già in terapia intensiva, anche se non era in pericolo di vita, per essere operata. I suoi parenti si sono riversati della sala di attesa per il triage, c’erano circa 80 persone. Lì c’è la guardiola della Guardia giurata che si occupa della sicurezza del Pronto soccorso e dei reparti dell’ospedale. Poco dopo è arrivato un uomo, sempre di etnia sinti, con un forte dolore toracico, accompagnato dai parenti.

Nel giro di un’ora e mezza il pronto soccorso si è riempito dei nomadi parenti dei due pazienti. I due gruppi si sono scontrati e hanno cominciato a litigare. Sono apparse le armi. Uno dei nomadi armati ha urlato ” siamo venuti a finire il lavoro”, rivolgendosi con tutta probabilità all’indirizzo della donna ferita.

Ne è nato il caos fra la gente che si è accorta della presenza delle armi, la guardia giurata ha gestito la situazione insieme agli infermieri del Triage, che avevano il fondato timore che cominciassero a volare pallottole. E’ stato allertato il Nue 112. C’è voluto tempo perchè un gruppo di pattuglie abbastanza numeroso al Pronto soccorso dell’Ospedale. La polizia è arrivata in circa 30 minuti dalla prima chiamata. La vista delle divise e delle loro pistole ha calmato gli animi e i due gruppi di Sinti si sono spostati, a litigare e a picchiarsi, nel cortile interno dell’ospedale. Per fortuna non c’è stata una strage.

Dopo aver saputo i fatti, il Sindacato Fials Milano chiede che sia ripristinato il servizio di sicurezza all’interno dell’ospedale, costante ma rafforzato soprattutto la notte. Sino a circa due settimane fa, all’interno del Pronto soccorso del Niguarda, esisteva un presidio della Polizia di Stato. È stato smantellato, e oggi la sicurezza dovrebbe essere garantita da una sola guardia giurata, che ha però l’obbligo di girare anche nei reparti, lasciando di fatto spesso scoperta l’area di emergenza-urgenza.

Dal Sindacato Fials

Mimma Sternativo, segretario generale Fials Milano Area metropolitana e membro dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie ha commentato il fatto: “Le aggressioni e minacce nei confronti del personale sanitario nel triennio 2019-2021 sono state 4.821, per una media di circa 1.600 l’anno. II 37% è concentrato nel settore dell’assistenza sanitaria (dati nazionali). Abbiamo scritto anche al prefetto Renato Saccone. Sono entrati armati in un ospedale, 80 pazienti in sala d’aspetto e operatori sanitari lasciati completamente soli. Aspettiamo il morto in prima pagina? Li abbiamo avuti, non ultima la dottoressa uccisa tragicamente da un paziente. La paura non può essere parte del mestiere. A oggi esser aggrediti lo è diventato. Basta!”

Anche Alfonso Pontone, rappresentante sindacale Fials Milano al Niguarda ha sottolineato la protesta con le sue parole: “Non può, un’azienda come Niguarda, con un bacino d’utenza così importante, non avere come priorità la sicurezza dei propri operatori e dell’utenza. Chiediamo che, nell’immediato, venga ripristinato il servizio di Polizia di Stato all’interno dei locali del Pronto soccorso. Non ci fermeremo finché non potremo garantire un luogo di lavoro sicuro, un ospedale sicuro”.

La sparatoria nel parcheggio della Lindl

I carabinieri della compagnia Magenta si stanno occupando delle indagini sulla sparatoria nel parcheggio della lindl, e hanno arrestato già arrestato la Calamity Jane che si è messa a sparare fra la gente che usciva dal supermercato, il sabato sera. Il collegamento fra quello che è successo poi al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda non è ancora stato acquisito dalla procura. Può capitare: magistrato di turno differente, intervento effettuato dalla polizia e non dai carabinieri a poche ore dalla sparatoria. Sono particolari che risaltano generalmente solo durante le indagini. Nelle prossime ore si avranno probabilmente altri particolari.