MultiMedica. Attacco hacker

Il sito internet e i server di multimedica.it, cui sono collegati anche i servizi di pronto soccorso e di gestione delle visite di diverse cliniche milanesi, sono sotto attacco hacker. Sembrerebbe un attacco DDos, dal momento che, nel momento in cui si tenta di aprire la pagina, il sito indica che ci vuole troppo tempo per collegarsi al server. Significa cioè che ci sono troppi download contemporanei, generati in modo artificiale.

I server sono sotto attacco dallo scorso venerdì, a più riprese, e anche stamattina il sito internet risulta irraggiungibile. La struttura ospedaliera ha detto, in una nota diffusa nei giorni scorsi, che è stata istituita una task force di esperti interni ed esterni che stanno tentando di risolvere il problema, e di essere in collegamento con la polizia postale. Non tutti sono però informati di quanto successo nei primi mesi dell’anno, in cui diverse strutture di regione Lombardia sono state attaccate in questo modo da traffico artificiale inviato dalla Russia.

In questo momento sono state rimandate le visite ambulatoriali e i pazienti sono stati avvisati per telefono, il collegamento delle cliniche convenzionate per i pronto soccorso con la centrale operativa del 118, per l’invio e la disponibilità di posti nei pronto soccorsi, è stato sospeso fino a quando il problema sarà risolto. Questo accade in un momento particolare , in cui ci sono molti problemi legati alla gestione internet della sanità, fra cui anche la sospensione degli accrediti dei giornalisti alla centrale Operativa di areu sul portale del 118.