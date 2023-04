Magenta. Coltellate nella notte in pieno centro

Questa notte, 5 aprile, alle 4:30, il centro di Magenta si è tinto di sangue. A quell’ora alla centrale operativa del 112 è arrivata la segnalazione di una lite, in strada, fra egiziani e ha inviato all’angolo fra via San Biagio e via Diaz, nel pieno centro della cittadina dell’Alto Milanese, la radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e un ambulanza della Croce Bianca di Magenta.

Arrivati lì i carabinieri non hanno trovato i litiganti, che se la erano data a gambe quando hanno sentito il suono delle sirene, ma a terra c’era un uomo in gravi condizioni, con una larga ferita da taglio alla gamba. I soccorritori hanno constatato la gravità della situazione e sul posto è arrivata anche un automedica della AAT di Milano. Il punto di partenza delle auto mediche è vicino all’ospedale Fornaroli, a pochi minuti di distanza da dove è successo il fatto.

Dopo le prime cure sul posto, l’egiziano 35enne è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda, dove esiste un’equipe specializzata in grandi traumi in emergenza. I sanitari sono arrivati in tempo e attualmente non è in pericolo di vita. I Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso stanno indagando sui fatti e per rintracciare il colpevole.