Incidente a Cuggiono. Auto contro ostacolo. 1 ferito

Brutto incidente stradale ieri sera a Cuggiono. La centrale operativa del 112 è stata chiamata alle 22:11 e ha inviato i soccorsi a Cuggiono, in via IV Novembre all’altezza del numero civico 66/a. Sul posto sono state inviate un’ ambulanza della Croce Bianca di Magenta e una pattuglia della dei Carabinieri della compagnia di Legnano per soccorrere un uomo di circa 32 anni, che aveva colpito un ostacolo.

Una volta sul posto, una piccola via trasversale alla via IV Novembre, hanno trovato il ferito in condizioni serie. Dopo i primi soccorsi sul posto lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fornaroli di Magenta in codice giallo.