Bimba di 5 anni in ospedale dopo incidente stradale

Un incidente stradale fra due auto in via Pessina a Sedriano questo pomeriggio, intorno alle 16.30, a causato il ferimento di una bimba di 5 anni. Il 112 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce bianca di Sedriano, che si sono occupati della piccola e la hanno trasportata in codice verde al pronto Soccorso dell’Ospedale Fornaroli di Magenta, in codice verde. Il rilievi dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. (foto di repertorio)

Via Pessina è il senso unico dietro alla piazza del Mercato di Sedriano, quindi probabilmente le due auto andavano molto piano e probabilmente le due auto si sono solo toccate, ma con i bambini non si scherza, e tante volte nemmeno con gli adulti perché un incidente anche a velocità considerata bassa può provocare danni ragguardevoli. Tutto dipende dalle circostanze ma l’attenzione e la prevenzione salva lo stesso la vita. Anche quando sono troppo grandi per stare nel seggiolino bisogna abituare i bambini a tenere la cintura di sicurezza allacciata in modo che non li stringa troppo.

Quando hanno fra i 5 e i 10 anni è il momento più pericoloso, perchè le cinture di sicurezza degli adulti non sono proprio adatte alla loro altezza, ma ci sono degli accorgimenti che si possono usare, come dei cuscini ergonomici o delle fettucce apposite con sui avvolgere le cinture per adattarle in modo sicuro. E, anche se tutto può sempre accadere, perchè la sfiga si manifesta spesso, la prudenza è sempre la miglior scelta.