Elisoccorso ad Arluno per un incidente in bicicletta

Questo pomeriggio. alle 17.52, la centrale operativa del 112 ha inviato un elicottero e un ambulanza dei soccorritori volontari di Arluno nei pressi di via Adua sulla pista ciclabile ad Arluno per un uomo di 55 anni che era caduto dalla bicicletta.

L’elicottero è atterrato nel parcheggio a lato dell’autostrada A4, che ha un accesso sia sulla pista ciclabile sia dall’autostrada con le strade di servizio aperte solo per le emergenze, ed è stata necessaria, come sempre in questi casi, una coordinata collaborazione fra elicottero e ambulanza e le forze dell’ordine per portare a termine il soccorso. Per garantire viabilità e per i rilievi dell’incidente sono stati allertati sia i Carabinieri della compagnia di Legnano sia di agenti della polizia locale di Arluno.

Alle 18:40 l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta in codice verde, il codice che indica che non vi è un pericolo di vita imminente per il paziente, ma che deve comunque essere visto dai medici.