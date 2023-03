Carugate. Ubriaco picchia la moglie incinta e lei partorisce

Una storia terribile, che poteva costare la vita ad una donna e al suo bambino non ancora nato, è successa a Carugate, in provincia di Milano, nel pomeriggio del 24 marzo. Una donna salvadoregna di 33 anni, incinta e alla fine della gravidanza, era in casa insieme all’altra figlia e al marito. Quest’ultimo era ubriaco e, dopo un lite e sotto l’effetto dell’alcol ha iniziato a picchiarla, prendendola a schiaffi e a calci, davanti all’altra figlia. Per fortuna è riuscita a chiamare il 112 e i carabinieri della stazione di Carugate sono arrivati a casa loro appena in tempo.

Quando sono entrati in casa, l’uomo stringeva la donna per la gola e aveva un coltello in pugno. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. La donna è stata soccorsa dai sanitari dell’ ambulanza. Era coperta di lividi, ematomi e contusioni. La hanno trasportata, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano, per accertamenti.

La donna è stata ricoverata e la sera del 24 marzo ha dato alla luce il suo bambino. I carabinieri che l’avevano salvata dalla furia del compagno poche ore prima sono andati a trovare lei e il bambino in ospedale. Il compagno, un 39enne irregolare in Italia, ora si trova nel carcere di Monza, accusato di maltrattamenti in famiglia e in attesa di sapere l’autorità giudiziaria farà di lui.