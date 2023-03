Terremoto in Molise

Questa notte, alle 23.52, una scossa di terremoto ha colpito il Molise, di magnitudo 4.6. L’epicentro è a due km a ovest del comune di Montagano, in provincia di Campobasso. l’epicentro è in una zona collinare, a 450 metri di altitudine. La scossa si è verificata ad una profondità di 23 km. dati tecnici che spiegano come sia stato possibile che, nonostante la forza registrata, non siano stati registrati danni in superfice, al momento. I terremoti più pericolosi sono quelli che si verificano vicino alla superfice.

Pubblicità

I Vigili del Fuoco e la protezione civile locale hanno già detto di non aver ricevuto richieste di intervento con segnalazioni di danni per il terremoto. Montagano, nel cui territorio si trova l’epicentro del terremoto, è un piccolo comune che non arriva ai mille abitati. Tutta la zona è collinare ed è costellata da piccoli comuni con pochi abitanti, ma Campobasso, che è una cittadina di circa 50mila anime, è vicina. Se vi fossero stati danni si sarebbe saputo velocemente. Resta comunque alto l’allarme, perchè si ha la sensazione che negli ultimi tempi i terremoti nella zona del mediterraneo si verifichino con intensità maggiori rispetto a quelle solite.