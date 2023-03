Esplosione, e poi l’ incendio a Nolo, Milano. 1 morto e 1 ferito

Un’esplosione e un incendio questa notte hanno svegliato tutto il quartiere a nord di Piazza Loreto, a Milano. Le fiamme sono divampate nell’ex portineria, trasformata in un appartamento, al pianterreno di una palazzina d’epoca di tre piani, in via Nicola d’Apulia 7. Erano le 23:55 e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco non è stato sufficiente a salvare Luciano M. di 75 anni, di Milano, il cui corpo è stato trovato carbonizzato questa mattina quando i Vigili del Fuoco hanno potuto accedere all’ appartamento stesso. Un altro uomo, un Siriano, è rimasto ferito. Si trovava nell’appartamento accanto a quello esploso. Dopo essere stato portato fuori dall’appartamento è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale

Nella notte sul posto hanno operato cinque squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri del comando provinciale di Milano e le ambulanze del 118. È stato necessario evacuare la palazzina durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e si sono occupati della messa in sicurezza di tutta l’area, poi l’intervento si è concluso alle 6.6o circa di questa mattina.

Alcuni testimoni hanno parlato, sui social, di un forte odore di gas che si è sparso nella zona, ma non si conoscono ancora le cause dell’esplosione che sarà determinata dai tecnici del Vigili del fuoco tramite la relazione. Ai carabinieri invece tocca determinare i motivi della morte di Luciano M. La palazzina è in ogni caso stata dichiarata agibile.