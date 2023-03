Ossona. Intervengono i Vigili del fuoco di Inveruno per un’auto che perde carburante

E’ successo ieri notte in via Baracca. Un’auto parcheggiata ha iniziato a perdere carburante, la scia oleosa ha presto raggiunto la strada, la ha attraversata e si è riversata in un tombino a perdere. Così sono stati chiamati i Vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno. Quando sono arrivati hanno immediatamente chiuso la strada e iniziato a spostare le auto parcheggiate, per isolare quella che, alla minima scintilla, poteva trasformarsi in un rogo.

Questo è quello che hanno raccontato le persone che hanno assistito all’incidente. Aspettiamo le conferme da parte delle autorità, perchè il pericolo corso è stato grande, e possiamo dire che non è successo niente di grave proprio grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

I motivi

Non si sa ancora quindi per quale motivo l’auto abbia perso il carburante. Era però capitato altre volte che dei delinquenti avessero rubato il carburante dall’auto praticando dei forellini nella parte bassa del serbatoio di un camion, per poi raccogliendola con una latta. Se fosse successo questo, il ladro di carburante ha fatto rischiare la vita agli abitanti della via e ai passanti, oltre ad aver distrutto l’auto colpita, per pochi euro.