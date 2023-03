Alto impatto sui Navigli. Quando i carabinieri tendono la rete fanno buona pesca

Milano. Questo è il risultato di un servizio ad alto impatto effettuato ieri sera dai carabinieri di Milano nell’area dei Navigli e delle vie limitrofe, con il supporto dei Nas. 173 persone sono state identificate e cinque denunciate in stato di libertà, un arresto, e 3 locali sui 4 controllati denunciati per carenze igienico sanitarie. E c’era anche il chioschetto che sparava musica ad alto volume è il cui proprietario è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica. Questo è il risultato di un servizio ad alto impatto effettuato ieri sera dai carabinieri di Milano nell’area dei Navigli e delle vie limitrofe, con il supporto dei Nas.

3 delle cinque persone denunciate in stato di libertà sono un senegalese e un brasiliano, entrambi di 32 anni, e un 37enne algerino. Sono stati denunciati per inottemperanza all’ordine di espulsione. Gli altri due sono un 56enne rumeno e un 30enne marocchino, che sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

L’arrestato è un 29enne algerino. La Corte d’Appello di Milano aveva appena emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A quanto pare i giudici non avevano preso bene il fatto che l’uomo, arrestato per furto aggravato e poi scarcerato lo scorso primo marzo, il 17 marzo era stato trovato alla frontiera con la Svizzera a bordo di un treno diretto a Parigi. Sussistendo quindi il pericolo di fuga, il ventinovenne è stato riportato in carcere. A suo carico c’era anche una denuncia in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, con l’avvio delle procedure per l’espulsione. Ora si trova nel carcere di San Vittore.

Durante la serata, i carabinieri del comando provinciale di Milano, insieme a quelli del nucleo antisofisticazione (NAS ), Hanno controllato quattro esercizi commerciali. 3 sono stati multati per carenze igienico sanitarie. La media delle multe è di 5000 euro ciascuno. Uno dei locali è stato anche segnalato alla TS della città metropolitana di Milano perché strutturalmente inadeguato.