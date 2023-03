Incendio a Rho. Ancora la canna fumaria?

Ieri pomeriggio, alle 17.30 circa il tetto di una palazzina di tre piani di via Dante Alighieri 9, a Rho, ha preso fuoco. La centrale operativa è intervenuta immediatamente e ha inviato sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Non è stato semplice spegnere le fiamme. L’Intervento è durato diverse ore 2 per raggiungere il tetto è stato utilizzata la scala telescopica. Spento l’incendio, tutta l’area è stata messa in sicurezza fino a che, alle 21:15 circa, i vigili del fuoco non hanno dichiarato chiusa l’emergenza.

I danni

Sono pochi motivi per cui il tetto di una casa può prendere fuoco. Alla base c’è quasi sempre la mancanza di manutenzione delle canne fumarie, specie quando sono installate sopra a dei camini o a delle stufe a combustione. Le canne fumarie si riempiono facilmente di detriti che salgono con le fiamme con il fumo e che tendono ad accumularsi per poi incendiarsi. In questi casi la temperatura della canna fumaria tende ad alzarsi fino a provocare l’incendio e le travi di legno dei sottotetti. Per evitare questi incidenti e ben effettuare le pulizie delle canne fumarie in modo regolare alla fine di ogni inverno e e prima di ricominciare ad utilizzarle in autunno.