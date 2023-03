Aiuto!!! Per Favore…

Ho deciso di scrivere questo appello per chieder l’aiuto di tutti per favore. Il rifugio Amico Fedele di Sant’Antioco, come ho già scritto in un altro articolo, raccoglie e aiuta cani abbandonati e/o maltrattati a spese dei fondatori Simona e Fabrizio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per cibo e medicine, accudiamo più di 40 cani ogni giorno la spesa è importante. Non importa la quantità, tutto è indispensabile e vi ringraziamo di cuore.Per far arrivare qualcosa al rifugio potete spedire a Fabrizio Mura in Loc. Is Pruinis, CAP 09017, Sant’Antioco, Sardegna, Italia. Tel. +39 379 262 10 89. PER FAVORE CONDIVIDETE IL NOSTRO APPELLO.

