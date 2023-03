L’Amico Fedele del cane, Fabrizio e Simona.

Questa storia nasce e vive a Sant’Antioco che é un’isola nel Sud Sardegna. Questa storia racconta un amore incondizionato di un uomo verso i cani, tanto lavoro e pochi grazie. Fabrizio e Simona alcuni anni fa hanno creato un rifugio per cani abbandonati e/o maltrattati, loro ospitano a loro spese circa una trentina di cani che diversamente sarebbero in giro per le strade con un destino scritto. Il nome dell’associazione che gestisce il rifugio é l’Amico Fedele. Siamo abituati a considerare i cani come il miglior amico dell’uomo per la fedeltà che dimostrano verso il loro padrone. Fabrizio e Simona hanno voluto invertire i ruoli, vogliono essere un amico fedele per tutti cani che hanno bisogno d’aiuto. Un amico fedele che tutti i giorni dedica il suo tempo libero a tutti gli ospiti del rifugio.

Ho passato nel rifugio qualche giorno per capire il più possibile e devo dire che è un posto davvero speciale. La prima cosa che mi ha stupito è la convivenza tra i cani, vivono tutti insieme senza particolari litigi, sembra che ognuno abbia il suo ruolo all’interno della comunità e che non abbiano voglia di inutili discussioni. Simona mi conferma che capitano dei piccoli litigi ma mai nulla di serio e che il rifugio è in equilibrio. Il momento della pappa è ormai un rito dove ogni cane conosce quando sarà servito e aspetta il suo turno senza rubare il cibo agli altri compagni. Altra cosa che lascia il segno è guardare negli occhi questi cani. Si vede di tutto nei loro occhi. Chi è vivo, chi rassegnato, chi traumatizzato, alcuni assenti e distanti, altri si nascondono per evitare qualsiasi problema a prescindere. Ne rifugio e nemmeno Fabrizio e Simona possono cancellare le sofferenze di questi cani, alcuni non sapranno più essere felici ma saranno vivi, protetti e non abbandonati.

Fabrizio e Simona si occupano anche delle spese per il veterinario ordinarie, sterilizzazioni, antiparassitari e naturalmente anche di tenere pulito il rifugio. Pensate il lavoro di pulizia quotidiana che va fatto per togliere gli escrementi che tutti i giorni vanno eliminati.

“Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e non importa se tanto o poco, tutto è aiuto. Se vi trovate vicino a Sant’Antioco e volete passare a trovarci sarete i benvenuti e se avete voglia potrete portare uno dei nostri ospiti a fare una passeggiata con voi. Se potete inviare del cibo, coperte, ciotole o qualsiasi cosa che può essere utile al rifugio vi diciamo sinceramente grazie”.

Per far arrivare qualcosa al rifugio potete spedire a Fabrizio Mura in Loc. Is Pruinis, CAP 09017, Sant’Antioco, Sardegna, Italia. Tel. +39 379 262 10 89