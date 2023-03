Bitcoin è finita?

Bitcoin continua la sua discesa verso nuovi minimi? Tanti eventi e dichiarazioni pesanti sul mondo delle cripto stanno facendo crollare il mercato. Ieri Powell ha fatto capire che probabilmente ci sarà un rialzo dei tassi d’interesse visto che l’inflazione sembra più dura del previsto. Il rialzo dei tassi era una cosa scontata ma dalle parole di Powell si è capito che il rialzo potrebbe non essere leggero come pensato. Personalmente continuo a non capire come mai membri della politica ed esponenti di organi di controllo e che operano nel mondo della finanza Americana continuino a fare dichiarazioni prima di compiere delle scelte. Non dovrebbe chiamarsi manipolazione del mercato?

Un altro fatto rilevante è che FED (Federal Reserve), FDICD (Federal Deposit Insurance Corporation) e OCC (Office of the Comptroller of the Currency) hanno unitamente avvisato il mondo bancario di diffidare del mercato delle criptovalute perché molto rischioso. Per ultimo ma non per importanza c’è la messa in liquidazione di Silvergate bank a seguito di fallimento. Silvergate era la banca che permetteva l’afflusso di capitali al mercato delle cripto ed era fondamentale per lo sviluppo del settore cripto. Silvergate era già finita sotto la lente d’ingrandimento per il supposto coinvolgimento nel fallimento dell’exchange FTX il cui CEO Sam Bankman è famoso anche per essere il secondo finanziatore, per quantità di soldi donati, della campagna elettorale di Biden. Sam Bankman era stato arrestato alle Bahamas, estradato poi negli Stati Uniti e rilasciato in libertà vigilata a seguito del pagamento di una cauzione di 250.000.000 di dollari, 250-milioni-di-dollari.

Bitcoin nasce nel 2010 e oggi nel 2023 l’economia mondiale si accorge di quale male sia per il mondo intero, un male che va estirpato dalla società. Bitcoin è il male a differenza del mondo bancario tradizionale e del gotha economico mondiale. Al rogo anche Bitcoin.