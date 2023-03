Mattanza in stazione Centrale. 6 feriti, 2 gravi

Questo pomeriggio nella zona della stazione Centrale di Milano si è trasformata in un inferno di sangue per i passanti. Alle 17. 39 la prima chiamata alla centrale operativa del 118. in via Sammartini, all’altezza del numero civico 45, due donne, una spagnola di 34 anni e una di El Salvador di 58 anni, sono state ferite durante una rapina. (foto di repertorio)

La giovane spagnola è stata aggredita e picchiata duramente al volto da due uomini per rapinarla. I sanitari del 118, giusti sul posto con le ambulanze insieme ai poliziotti della questura di Milano, la hanno medicata e trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Milano. La 58 enne salvadoregna è stata più fortunata . E’s tata lieve ferita alla mano ed è stata medicata sul posto.

Poco dopo, alle 17.47, e poco distante, in viale Brianza all’altezza del numero civico 27, mentre i poliziotti erano ancora sul posto della prima aggressione, un’altra violenta aggressione ha causato 4 vittime. Probabilmente i colpevoli sono gli stessi due uomini che si sono spostati per compiere altre rapine violente. Un uomo di 68 anni è stato colpito alla spalla da una coltellata che probabilmente gli ha reciso un’arteria. Un altro uomo di 57 anni è stato colpito ad un braccio, un terzo uomo è stato accoltellato al torace e una donna alla gola.

Il numero della ambulanze è aumentato, Areu ha inviato sul posto i soccorritori della Croce viola e della Croce Rossa di Desio, due ambulanze di soccorso avanzato e un’automedica, per soccorrere i feriti. Il 68enne è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda. Anche il 57enne è grave e i soccorritori, dopo le prime cure, lo hanno portato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo. Gli altri due feriti sono stati portati, il codice giallo al pronto soccorso del policlinico.

Non è ancora chiaro come le aggressioni siano collegate e come siano avvenute. I poliziotti della Questura di Milano hanno subito aperto la caccia e dalle ultime notizie pare che abbiano già fermato e portato in questura un uomo, mentre stanno ancora cercando il secondo uomo, ma l’emergenza è ancora in corso. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Se non era ancora chiaro, da questo impressionante pomeriggio di sangue si può dire che la situazione in Stazione Centrale e nei dintorni è diventata insostenibile per una città moderna e civile.