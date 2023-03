Grazie Stati Uniti… adesso ci proteggerete dal mondo delle criptovalute. Quante premure!

Adesso la SEC (Securities and Exchange Commission) e il Governo degli Stati Uniti si stanno movendo per proteggerci dal mondo delle criptovalute e come primo passo si stanno scagliando contro il famoso exchange Binance. La ragioni sono diverse ma la cosa da dire è che al momento sono solo sospetti senza alcuna prova. Al momento, invece che fare delle indagini private e interrogare i manager di Binance per poi raccontarci l’esito, stanno rendendo pubblici i loro dubbi. Qualcuno dovrebbe far notare che le cariche istituzionali politiche e gli organi governativi come la SEC dovrebbero parlare di fatti e non supposizioni perché le loro dichiarazioni possono influenzare il mercato. Sarebbe come dire che il Governo degli Stati Uniti decida di attaccare un paese perché hanno il dubbio che stia facendo qualcosa di illegale, sarebbe assurdo no?

Attualmente Binance, il più grande mercato di criptovalute al mondo, é sotto attacco e di conseguenza c’è grande incertezza nel mercato cripto. L’incertezza é una grande minaccia per un mercato così giovane come quello delle criptovalute. Chissà se il Governo Americano e la SEC inizieranno a condurre indagini private per poi darci delle conclusioni a seguito di indagini oppure seguiranno a comunicarci tutti i loro dubbi. Non ricordo se Orwell avesse già pensato al ministero del dubbio.

Intanto un rumore di oggi è che Amazon vorrebbe mettere in vendita NFT sulla sua piattaforma da Aprile 2024, vedremo…

Comunque nelle ultime 24 ore il mercato delle cripto ha dato qualche buon profitto senza dubbio. Ecco le prime 5 cripto del mercato di Biance : MDT ( Measurable Data Token) + 18%, TRU (TrueFi) +11%, PERL (Perlin) +9%, LOKA (League og Kingdoms) +7%