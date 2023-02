Tenta di uccidere la convivente a coltellate

Una tragedia si è consumata questa mattina, verso le 11.20, in un’area di parcheggio che si trova fra via Massimo Gorki a Cinisello Balsamo e Viale Fulvio Testi , a Sesto San Giovanni. Un uomo di 62 anni ha tentato di uccidere con diverse coltellate la convivente di 56 anni al torace, alla gola e alle gambe. La donna è stata soccorsa dai carabinieri di Sesto San Giovanni giunti sul posto in tempi brevissimi che le hanno tamponato le ferite intanto che arrivavano i soccorritori della Croce rossa di Bresso. Subito dopo l’aggressione l’uomo è stato bloccato dai carabinieri e poi arrestato in flagranza per tentato omicidio.

Pubblicità

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, italiano e incensurato, ha aggredito la donna mentre si trovavano a bordo della loro auto. Sembrerebbe che la motivazione del gesto risieda nelle difficoltà economiche della coppia. I carabinieri gli hanno sequestrato i due coltelli che sono stati utilizzati durante l’aggressione.

Pubblicità

La donna, anche lei italiana, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ ospedale di Niguarda dove è stata per diverso tempo e pericolo di vita. Le ultime notizie, però ci dicono che le sue condizioni fisiche sono state stabilizzate.