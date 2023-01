Incidente con un monopattino. Ferito un bambino di 12 anni

Un ragazzino di 12 anni è stato vittima questa mattina di un incidente stradale con un monopattino elettrico, in via Spartaco, all’altezza del numero civico 33, in zona Porta Romana. Erano circa le 7.30. Sul posto c’è una ambulanza della Croce Misericordia di Seggiano e della modalità dell’incidente si stanno occupando gli agenti della polizia locale di Milano. (Foto di repertorio)

La missione dei soccorritori è in codice verde, quindi il bambino non è in condizioni gravi o che possono compromettere la sua vita, ma rimane un incidente stradale che coinvolge un mezzo di micro mobilità elettrica, cioè un monopattino o un roller, e un bambino di 12 anni, che non dovrebbe avere il permesso per usare mezzi elettrici in strada.