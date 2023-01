Tentato omicidio a Milano. Arrestato 81enne che ha accoltellato 54enne

Tentato omicidio a Milano. Alla 1.40 della scorsa notte, in via Cogne, nel quartiere di Vialba un uomo ha chiamato il 112, annunciando di aver accoltellato una donna durante una lite per futili motivi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta e quelli del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Milano che hanno arrestato un 81enne italiano per il tentato omicidio di una donna italiana 54enne.

La donna giaceva nell’appartamento colpita da una coltellata all’ addome. È stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. L’hanno operata e ricoverata. È ancora in gravi condizioni, in pericolo di vita.

L’81enne ha raccontato che la donna era di tanto in tanto ospite a casa sua, perchè in condizioni di disagio economico. La 54enne aveva peró molte pretese che sfociavano in litigi. Al culmine di uno di questi l’81enne aveva preso un coltello da cucina e la aveva colpita.

Nonostante l’età, data la gravità dei fatti e la flagranza, i carabinieri hanno condotto l’81enne al carcere di San Vittore, dove attenderà la decisione del giudice.

L’appartamento e l’arma del delitto sono stati sottoposti a sequestro.