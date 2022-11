Ordigno incendiario a Ossona, poco fa

Ossona. Alle 23 di questa notte, cioè poco meno di un’ora prima di quando stiamo scrivendo, tutto il paese ha sentito i botti dei petardi che qualche imbecille ha fatto scoppiare. Contemporaneamente, in fondo alla via Baracca, qualcuno ha buttato un ordigno incendiario artigianale, con dell’accelerante, sotto un’auto in sosta. La gomma dell’auto ha preso fuoco ed è esplosa. Per fortuna l’immediato intervento dei residenti ha evitato che l’auto e la siepe poco distante prendessero fuoco e che scoppiasse un incendio pericoloso anche per le case adiacenti.

Sul posto ci sono ancora i Vigili del fuoco di Inveruno e i carabinieri della compagnia di Legnano che stano effettuando i rilievi e che si occuperanno delle indagini. Dato che via Baracca è una zona molto esposta, anche in passato, ad atti di vandalismo e a furti, molti residenti in zona hanno installato telecamere di video sorveglianza che riprendono anche strada e cortili, della cui acquisizione si occuperanno i carabinieri.

Si tratta di un atto premeditato

Il tipo di atto compiuto va oltre l’atto vandalico compiuto da ragazzini. Nessuno esce di casa con dell’accelerante e il materiale per costruire ordigni incendiari, se non ha intenzione di usarli. Probabilmente la vittima è stata casuale, ma il desiderio di fare del male e istaurare un clima pesante in paese sembra proprio premeditato. La nostra solidarietà è tutta per il proprietario dell’auto che ha subito un danno ingiusto e che ricade sulle sue sole spalle. Tutto il sostegno va ai carabinieri che spero scoprano velocemente il colpevole di tanta vigliaccheria.