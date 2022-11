Ossona. Furti in appartamento. Questa volta colpita via Boccaccio

Alle 16 di oggi, alcuni soliti noti hanno tentato di entrare in una villetta di via Boccaccio, a Ossona. Sono stati probabilmente disturbati da una vicina e sono scappati senza riuscire a portare a termine il furto anche se hanno provocato diversi danni all’abitazione.

Pubblicità

Continua quindi l’ondata di furti in paese. Le case di Via Boccaccio sono accessibili ai ladri che entrano in paese Passando dai campi e dal Bosco della Corona, ma questa volta i ladri sono entrati dalla stessa via Boccaccio. L’ora non è quella notturna, ma la metà del pomeriggio quando la maggioranza delle persone è al lavoro, in ufficio o comunque lontano da casa.

Pubblicità

Nella foto i ladri che scappano dopo un furto molto simile a quello di oggi, avvenuto nel 2016, un periodo in cui Ossona era martoriata dai ladri, che colpivano anche più volte nella stessa giornata. Si trattava di nomadi stanzializzati così spudorati da non aver timore di colpire persino quando i carabinieri erano in paese.