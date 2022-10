Assago. Terrificante Mattanza al centro commerciale Milano Fiori. un morto e 6 feriti. Notizia in aggiornamento

Alle 18:37 di oggi un uomo di 46 anni, italiano, ha colpito a coltellate almeno 5 persone all’interno del centro commerciale di Milano Fiori di Assago, in provincia di Milano. Tre dei feriti sono gravi. Non si sa ancora cosa sia successo, soccorsi sono ancora in corso. I Carabinieri della compagnia di Corsico sono sul posto e hanno già in consegna l’uomo, che è stato fermato dai presenti nel supermercato. Si tratta di una persona che aveva già dimostrato squilibri psichici.

Pubblicità

Sul posto ci sono le ambulanze della ATZ di Milano, della Croce Bianca, di ATA Soccorso di Zelo Surrigone, della Croce Rossa di Cusago, due auto mediche. Sul posto sta arrivando anche un elicottero del 118 . Da quanto riferisce Areu, l’agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia, i feriti sono 3 uomini di 28, 30, 40 e 80 anni e due donne di 72 e 81 anni. 4 dei feriti sono gravi in codice rosso. Le condizioni di uno dei feriti sono state declassato al codice giallo.

Pubblicità

Questo articolo sarà aggiornato man mano che avremo notizie sulle condizioni dei feriti e sulle le circostanze con cui è avvenuto questo incredibile attacco.

Una vittima

C’è purtroppo una vittima. Intorno alle 20.30 i medici che si trovano sul posto hanno registrato la morte di uno dei feriti. Si tratta di un uomo, un dipendente del supermercato Carrefour in cui si è verificato l’assalto. Tutti si è svolto in pochissimi attimi. Le dinamiche dei fatti e le notizie sui feriti sono ancora da verificare e quindi non possiamo dirvi molto su quest’uomo.

Pubblicità

L’elicottero del 118 ha appena trasportato il più grave dei feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Alcune fonti dicono che si tratta si tratti di un uomo di soli 30 anni, ferito dalle coltellate all’addome e al torace. Fra i feriti è c’è anche Pablo Marì, un calciatore della squadra del Monza. Si trova all’Humanitas ma non sarebbe in gravi condizioni, anche se il codice di partenza era rosso. Altri feriti sono stati trasportati all’ospedale Fatebenefratelli e al policlinico di Milano. Sono tutti in codice rosso.