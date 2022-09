Cornaredo. 2 aggressioni, 2 donne, 2 giorni

Cosa succede a Cornaredo? In due giorni sono state segnalate due aggressioni per strada. In ambedue i casi si tratta di donne. Non abbiamo ancora i particolari ma quello che sappiamo è abbastanza per dare la notizia come breaking news.

Ieri sera , il primo settembre, alle 20:17 la centrale operativa di Areu ha inviato i soccorsi in viale della Repubblica lentezza circa del numero civico 142. Una donna di 35 anni era stata ferita Guido in modo piuttosto grave durante un aggressione. Dopo i soccorsi sul posto, i sanitari della Croce Rossa di Settimo Milanese l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo. Delle indagini su quanto successo si stanno occupando i Carabinieri della compagnia di Corsico.

Poi, questa mattina intorno alle 10 è successo ancora, sempre in viale della Repubblica. La centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza di Padana Emergenza in via Leonardo Da Vinci, nei pressi della caserma dei carabinieri, dove era giunta una donna che era stata aggredita e aveva necessità di essere soccorsa. Anche in questo caso la vittima ha 35 anni. E’ stata portata in ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo.

Per il momento fermiamo qui la notizia. Aggiungeremo particolari su questa storia particolare e su quello che è successo quando li avremo. Di centro è che sein via Repubblica si verificano due aggressioni a due giovani donne diverse nel giro di così poche ore c’è da preoccuparsi.