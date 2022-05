Attimi di paura per il volo Az 1765 Milano Palermo a Linate. Atterraggio di emergenza

Un atterraggio di emergenza è stato effettuato a Linate dal volo Az1765 questa mattina, verso mezzogiorno e mezza. Ci sono stati attimi di tensione. Aveva a bordo 83 persone, fra cui alcuni disabili. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanze , carabinieri e polizia e polizia locale di Milano.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

Il volo AZ1765 italian airways, Alitalia, ha preso la pista per il decollo da Linate verso le 12.05 ed è regolarmente decollato in direzione Palermo. Dopo una decina di minuti, però, sono iniziati i problemi, prima al transponder e poi alla radio. Sopra Codogno, il pilota ha eseguito infatti la manovra di avviso di rientro immediato, quando non funziona la radio.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

La manovra ha innescato la procedura di sicurezza per gli attarraggi di emergenza. Si tratta di una manovra conosciuta da tutti i piloti che avvisa i controllori di volo, che si trovano ai radar, che l’aereo deve ritornare all’aeroporto e che la radio non funziona.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

Quindi, in mancanza delle comunicazioni e senza sapere cosa sta succedendo a bordo, sono stati sospesi tutti gli atterraggi e tutti decolli, i voli di arrivo sono stati deviati su un’area di parcheggio, e volavano in circolo sopra Bobbio, e poi deviati su altri aeroporti. La pista è stata lasciata completamente libera per l’atterraggio di emergenza.

In pochi minuti, alle 12.18 l’allarme era lanciato e tutto pronto per qualsiasi evenienza. Sul posto si sono recati, per ogni evenienza i rinforzi dei vigili del fuoco, diverse ambulanze e automediche dell’ATT di Milano e le forze dell’ordine, diverse squadre dei Carabinieri, gli specialisti della prefettura e la polizia locale di Milano, che hanno atteso l’atterraggio dell’aero.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

Alle 12.40 il volo AZ1765 era atterrato, fortunatamente senza conseguenze. Fra gli 83 passeggeri c’erano anche dei disabili: 2 avevano alcune difficoltà motorie e 1 era in sedia a rotelle, quindi l’evacuazione dell’aero ne ha dovuto tener conto. Sul posto è stato inviato anche un elicottero del 118 per ogni evenienza. L’aereoporto è stato riaperto ai voli intorno alle 14.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

La notizia è ancora in aggiornamento, in attesa di avere altri particolari su cosa ha causato l’atterraggio di emergenza. Non è stata necessaria comunque l’intercettazione a vista che è compito della aereonautica militare, e questa è una buona notizia. Era infatti già successo che un aereo fosse andato fuori rotta per dei problemi tecnici e alla radio e che fosse intercettato da due F35, decollati da Verona, che lo avevano raggiunto a velocità mach3.