Festa di compleanno a Varazze per Cosetta Bosi. Stile e simpatia

Cosetta Bosi, ha compiuto sessant’anni e ieri sera, sabato 9 aprile, li ha festeggiati con in grande stile, con un party esclusivo, ma anche divertente e simpatico, all’hotel Bianca Maria di Varazze. I suoi gatti e quelli dei suoi ospiti l’hanno invece festeggiata nel primo hotel a 5 stelle per soli gatti appena inaugurato a Milano.

Cosetta Bosi alleva gatti di razza British Short and Long Hair, negli spazi di “CasadolceCosi” , in via Rosa di Luxembourg a Casorate Primo, in provincia di Pavia. Dopo i momenti divertenti dell’inaugurazione dell’hotel, per ringraziare gli amici e i clienti ha organizzato una festa e li ha invitati tutti al mare.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

Varazze, in Liguria, è una delle cittadine che più si adattano a queste feste. Il mare è già tiepido e l’aria della Liguria in primavera è profumata. Così parenti e amici dell’allevamento si sono dati appuntamento al Bianca Maria. In ogni camera gli ospiti hanno trovato un necessaire personalizzato per il pernottamento, pigiami di seta, pantofoline ricamate con i nomi degli ospiti, e un cestino con un assortimento di prodotti per la cura del corpo, e anche altre coccole per potersi preparare al Galà che è iniziato alle 20 con la cena.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

Tovaglie bianche, poste d’argento, candele e fiori freschi incastonati in composizioni di bicchieri decoravano l’ambiente. Sui tavoli, con petali di fiore, piccoli specchi e cristalli Swarovski, c’erano dei deliziosi segnaposto a forma di luna. a stessa che si poteva ammirare dalla vetrata della terrazza che dà sul mare. Il menu, scelto e scritto dalla padrona di casa, comprendeva piatti resi famosi perchè preparati da chef stellati. Le signore avevano, sullo schienale delle loro sedie, dei foulard di seta fermati con delle spille di Swarovski.

La cena è stata allietata dalla musica e dalla voce di Max, noto cantante del jet set internazionale, e durante al serata ci sono stati dei divertenti sipari, come il dono, a tutti gli uomini presenti di una bag, contenenti un set di mutande personalizzate, pannoloni per l’incontinenza e bavaglini antimacchia. Alle signore invece, una bag contenente una mise notturna. Si scherza sull’età che avanza, e Cosetta Bosi non ha avuto remore ad indossare un paio di occhiali con la montatura che forma un 60, come i suoi anni, festeggiati con simpatia e allegria e naturalmente con la torta e i regali