A Milano i gatti vanno in Hotel, mica in pensione

Il prossimo 3 aprile, alle 16,00, in via Soderini 6, a Milano, sarà inaugurato il primo Hotel per soli gatti. Saranno presenti i gestori per 4 chiacchere, il taglio del nastro, la torta augurale e un buffet inaugurale. L’evento è intitolato il Micio day.

“Nasce a Milano il primo Esclusivo Hotel per soli Gatti, con tanto di camere singole, matrimoniali e plurifamiliari dotate di ogni comfort che va dalla Musicoterapia passando per la Cromoterapia in camere Condizionate e Riscaldate e in ambienti adibiti al rilassamento Psicofisico dei mici, con essenze Floriterapiche. Proprio come gli Hotel per gli Umani più esigenti, l’Hotel per gatti dispone di favolose Suite dove dalla colazione alla cena può essere richiesto il servizio in camera nel rispetto della totale Privacy.”

E’ così che inizia il comunicato stampa inviatoci per la presentazione dell’hotel per gatti nato da un’idea di Cosetta Bosi, titolare di “CasaDolceCosi”, allevamento di gatti della razza British Short & Long Hair a Casorate Primo (PV).

Al momento del Check-In in reception ai padroncini dei gattini è rilasciata anche un’applicazione scaricabile sul cellulare che tramite webcam potrà far monitorare il totale godimento degli ospiti. Tra i Servizi Extra per i Gatti si può richiedere la presa e la consegna a domicilio, la toelettatura, consulti e visite veterinarie, e la fornitura e applicazione di antiparassitari.