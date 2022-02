Favorivano l’immigrazione clandestina a Milano in car pooling. 10 arresti

La squadra mobile di Milano ha scoperto 2 associazioni a delinquere che usavano il car pooling e i portali di sharing mobility. Erano composte da persone del Cameron e dell’Afghanistan che facevano parte di cellule specializzate nel traffico di migranti provenienti dal centr’ Africa o dall’Afghanistan. Facevano entrare i migranti in Europa attraverso l’Italia per poi dirigerli in Francia e in altri paesi di lingua francofona evitando di rispettare le regole sulla mobilità degli stranieri.

Link sponsorizzati

I poliziotti sono riusciti a documentare ben 29 viaggi, la modalità dello svolgimento dei trasporti e la condotta dei trafficanti. Sì occupavano di tutto l’aspetto organizzativo dei viaggi, dalla ricezione delle richieste da parte dei migranti o di altre trafficanti di esseri umani fino all’attraversamento dell’ultima frontiera.

Link sponsorizzati

Usavano i portali di sharing mobility e car pooling

Per incrementare il “business” criminale, gli indagati hanno operato in sincrono per individuare gli appartamenti da affittare per poi ospitare i clandestini in attesa della partenza, programmato i viaggi con una continua e meticolosa ricerca di disponibilità sui vari portali della di sharing mobility, cercando i tragitti più idonei per evitare eventuali controlli delle Forze dell’Ordine.

Link sponsorizzati

Infine, si sono attivati per recuperare documenti di identità validi per l’espatrio da consegnare ai clandestini, per imbrogliare gli autisti disponibili a condividere le spese di viaggio. Ogni passaggio fruttava alle 2 organizzazioni circa 500 euro. 3 giorni fa la polizia ha quindi arrestato, accusandole di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 10 persone. 6 cittadini del Camerun e 4 Afghani. ora si trovano in custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.

Link sponsorizzati

Una piccola opinione

Queste persone mi ha fatto tenerezza. Non so se il motivo è perchè i clandestini se ne andavano via e non rimanevano in Stazione Centrale a Milano, o perchè ho visto, nei fatti raccontati, qualcosa di molto umano. Forse è perchè si tratta di Afghani, di un paese di cui conosciamo la tragedia, e di persone del Camerun, che è una delle nazioni africane che non vediamo mai citare nelle cronaca nera. Forse anche perchè 500 euro per arrivare in Europa da quei paesi è un prezzo più a buon mercato del biglietto aereo, quando anche ci fosse un aereo, ed è quindi difficile immaginare che li abbiano sfruttati.

Link sponsorizzati

Pur essendoci una ben chiara intenzionalità di contravvenire alle leggi, e consideri giusto l’aver messo fine al giro, mi hanno intenerito. Li ho immaginati come persone che hanno tentato di aiutare i loro compaesani che non riuscivano a ricongiungersi con i parenti. Forse è una cosa che, nelle stesse condizioni, avrei fatto anche io. Ho trovato molto carino e civile l’uso del car pooling, invece dei cassoni dei camion cui le cronache più terribili ci avevano abituato.