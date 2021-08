Afghanistan. Evacuazione totale. Domani in Italia tutto il personale diplomatico

Kabul, Afghanistan. Poco fa è arrivato in redazione il comunicato del Ministero della Difesa italiano con la notizia che Il generale Vecciarelli ha organizzato l’immediata evacuazione del personale dell’ambasciata italiana a Kabul e il contestuale trasferimento in Italia anche dei collaboratori afghani.

E’ stato dato quindi il via all’ Operazione Aquila Omnia, che prevede anche il trasferimento dei collaboratori afghani e delle loro famiglie in Italia, entrambe pianificate e dirette dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) ed eseguite dal Joint Force Headquarter (JFHQ), elemento operativo del COVI, comandato dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano.

Oggi, 15 agosto, dei militari del COVI ( Comando Operativo di Vertice Interforze), opportunamente supportati da personale e mezzi dell’Esercito, hanno raggiunto Kabul a bordo di un KC767 dell’Aeronautica Militare e avranno il compito di dirigere e coordinare il rientro in Patria del personale diplomatico, e degli altri italiani presenti in Afghanistan. Il Piano di evacuazione del personale diplomatico e connazionale prevede già un volo di rientro in Italia con KC767 dell’ Aeronautica Militare che arriverà in Italia il giorno 16 agosto.

Il lavoro di coordinamento del Team militare del COVI, con l’operazione Aquila Omnia, per l’evacuazione umanitaria dall’Afghanistan di tutti i collaboratori afghani del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, proseguirà e sarà effettuata nel più breve tempo possibile, attraverso un ponte aereo assicurato con voli commerciali il 16 agosto e dal 17 agosto proseguiranno con aerei KC767 dell’Aeronautica Militare.

Da altre fonti abbiamo saputo che una piccola parte del personale di tutte le nazioni occidentali è rimasto in alcuni uffici dell’aeroporto, per l’organizzazione, pronto però a volare via in qualunque momento. La notizia è stata confermata anche dal ministero della difesa italiano che nel comunicato inviato dice che “Il dispositivo militare del Comando Operativo di Vertice Interforze rimarrà operativo presso l’aeroporto internazionale di Kabul fino all’imbarco dell’ultimo collaboratore, fino a quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno, e lasceranno il territorio afgano con un velivolo C130 dell’Aeronautica Militare.”

Un primo Lockheed C-130 Hercules ha preso il volo dall’aeroporto di Kabul intorno alle 16.35 di oggi. E’ un aereo militare adatto per il trasporto persone e mezzi in esercizio a diversi eserciti nazionali fra cui quello italiano. La sicurezza sull’aeroporto di Kabul è garantita dall’alto da almeno un elicottero militare N5510Vs. dovrebbe appartenere agli Stati uniti.

