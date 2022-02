Omicidio stradale. Ubriaco investe e uccide un 31enne a Monza

Monza. Ieri sera, alle 20.40 circa, in via Sicilia mentre attraversava la strada, un uomo è stato investito da una smart , il cui conducente è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Poco dopo essere arrivato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato trasportato in codice rosso da un’ambulanza dei volontari di Vimercate, è morto. Aveva solo 31 anni. ( foto di repertorio)

In via Sicilia, ( strada provinciale 13, poco dopo l’incidente sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Monza e Vimercate. La centrale operativa sono state immediatamente diramate le poche notizie che si avevano sull’auto pirata. tutte le pattuglie si sono messe alla ricerca della Smart e una di queste la ha intercettata a Brugherio. L’ equipaggio di una radiomobile ha visto una Smart, con la targa penzolante e il parabrezza rotto, sfrecciare per le vie del centro cittadino e gli ha intimato l’alt.

L’autista ha però accelerato e i militari lo hanno inseguito, bloccandolo poco dopo. Alla guida c’era un 42enne residente in uno dei comuni della provincia Milanese. I carabinieri l’hanno sottoposto all’alcoltest ed è risultato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Poco dopo il fermo del 42enne è giunta la notizia che Il 31enne era morto a causa delle ferite riportate durante l’incidente. Alcuni altri passanti che avevano rischiato di essere a loro volta investiti della Smart hanno potuto descrivere quanto successo e hanno permesso l’arresto del 42enne in fragranza di reato. Ora si trova nel carcere di Monza in attesa della convalida dell’arresto, Ma sarà sicuramente accusato di omicidio stradale.