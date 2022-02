“Degustami”: distilleria, prodotti di nicchia dolci e salati. Cesti enogastronomici personalizzabili. Inveruno

Per un’occasione speciale o unica nella vita, ma anche per le piccole coccole gustose di ogni giorno. Perché non concedersi il piacere di prodotti ricercati e di alta qualità? Ideali questi per un regalo di prestigio e di classe che punta su articoli enogastronomici di nicchia o difficilmente trovabili sul territorio? San Valentino, Pasqua, la festa del papà e della mamma, cesti e confezioni regalo personalizzabili o più semplicemente una buona bottiglia da portare ad una cena in compagnia di amici per esaltare il gusto delle pietanze in tavola. A questo ci pensa “Degustami”, dal 2013 sito in via Magenta a Inveruno (MI) a pochi passi dalla piazza centrale e con accanto un ampio parcheggio. I numerosissimi articoli in vendita e in degustazione sono visionabili anche al sito www.degustami.it oppure ancora sulla pagina facebook dell’attività e su instagram.

Sculture artigianali di cioccolato finissimo, cioccolatini gastronomici e piccoli capolavori di pasticceria

Prodotti di nicchia

I titolari del negozio di distillati e ghiottonerie non solo mettono a disposizione la loro competenza in materia enogastronomica per consigliare al meglio su accostamenti e composizione/origine dei prodotti, ma puntano su articoli esclusivi di nicchia provenienti da piccole e medie realtà artigianali, nelle quali i punti cardine sono la qualità delle materie prime e i metodi tradizionali di lavorazione. Ecco allora che per i vini, ad esempio, si scelgono le cantine di piccoli produttori che utilizzano le proprie uve e vinacce, cresciute nelle loro vigne, procedendo poi all’imbottigliamento e alla distribuzione senza quindi canali esterni intermedi.

Cioccolato salato, prodotti tipici a base di cioccolato , caramelle artigianali

Spirits, gli introvabili, grappe, amari, liquori, birre

Rum, whisky irlandese, scozzese e giapponese, bourbon americano, cognac Bas Armagnac ma anche altre qualità di spirits provenienti da tutti i paesi d’origine degli stessi, da tutto il mondo, fino a trovare il vero sakè giapponese prodotto da maestri distillatori con selezione accurata di materiali.

Dal produttore al consumatore, senza intermediari ma con la qualità certificata

Le grappe di “Degutsami” sono uno dei “pezzi forti” dell’attività inverunese. Provengono infatti da 9 distillerie prestigiose, tra le quali quella trentina di Villa de Varda (distillatori da 6 generazioni). E poi ancora, liquori, amari, rosoli. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, anche per il confezionamento e la presentazione nelle varietà di bottiglie-gioiello con linee prestigiose. Tra i liquori si annoverano ad esempio quello al chinotto, al persichetto, all’erba cedrina, il liquore idromele e il Sambikè (al sambuco).

Liquori in confezioni prestigiose ideali per un regalo ricercato

Tra le birre artigianali, provenienti principalmente da birrifici italiani, spiccano quelle prodotte con metodo champenoise (birre da tutto pasto con quelle bollicine tipiche della spumantizzazione).

Tartufo e specialità culinarie

La linea al tartufo disponibile è completa: comprende infatti l’olio, i sughi, le salse, involtini di pancetta al tartufo e altre particolarità da gustare in purezza, su crostini o per accompagnare una portata. Le ghiottonerie ricercate non finiscono qui ma continuano ad esempio nel gulasch di cervo oppure nei peperoni con strato inferiore di bagnacauda o nel sugo cacio e pepe, nel baccalà mantecato alla veneziana (tutti in barattolo di vetro a pronto consumo), e ancora nel ketchup con radicchio, nei biscotti salati alla mortadella e provolone, nei grissini artigianali al radicchio, al parmigiano con semi di papavero.

Specialità regionali da aprire e gustare

Si continua con l’hummus allo zafferano e con la maionese vegetale allo zafferano, con la crema di radicchio rosso di Treviso e olive taggiasche. Si passa alla miscele da cucinare come il risotto alle fragole, oppure alle conserve come gli asparagi bianchi grigliati, alle zucchine alla scapece, ai friarielli napoletani in padella, alla papacella napoletana.

Thè e tisane, composte e altro ancora

Thè, tisane e miscele aromatiche ricercate firmate Dammann (miscelatori e creatori da tre generazioni) sono disponibili anche in confezioni regalo realizzate con materiali di pregio.

Thè, tisane, miscele selezionate

Si possono poi trovare marmellate, composte e linee di prodotti senza zuccheri aggiunti o senza glutine.

Creazioni al cioccolato e non solo

Si parla in particolare di produttori eccellenti in tema di cioccolato: Amedei, Slitti (mastro cioccolataio premiato in tutto il mondo), Giardini, “La Perla” di Torino. Vengono così proposti i classici fino alle sculture di cioccolato o specialità non convenzionali come i cioccolatini di gorgonzola, al parmigiano reggiano oppure ancora cioccolatini esclusivi ripieni di grappe (disponibili nella stessa “Degustami”) e di mosto di vino.

Biscotti, marmellate, composte

Non mancano i piccoli tartufi neri, cioccolatini al rum, allo zabaione e le introvabili piccole torte sacherine confezionate singolarmente. Torte, colombe e panettoni artigianali, uova di cioccolato-scultura, biscotti e caramelle si aggiungono a una vastissima altra scelta di ghiottonerie.