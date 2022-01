Rapper e Pull up. Arrestati 3 rapper

Milano e i rapper. La scorsa primavera ed estate, principalmente in piazza Vetra e alle colonne di San Lorenzo, ma anche in altre zone della città, imperversavano i rapinatori da strada che in gruppo picchiavano e rapinavano altri ragazzi tramite la pratica conosciuta dai giovani come Pull up. Oggi cominciano a maturare le indagini di quegli episodi tanto tragici. E salta fuori che i colpevoli, ora in carcere, sono dei rapper, dei cantanti.

Almeno 4 rapine

A finire in carcere con un provvedimento in via cautelare è il rapper 20enne Z.M. e mentre il 18enne S.D. e il rapper marocchino 20enne A.E.Z. sono stati posti, sempre in via cautelare, agli arresti domiciliari. Le indagini sono state effettuate dai carabinieri della Compagnia di Pioltello e dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Milano.

Infatti le rapine di cu i 3 sono accusati hanno visto l’interventi dei due corpi delle forze dell’ordine. Pioi sono confluite in un unico procedimento processuale. Una volta riuniti, la lettura dei fascicoli ha consentito di ricostruire ifatti e dimostrare che gli arrestati, avevano avvicinato le vittime si facevano consegnare i loro beni facendosi forza della superiorità numerica e delle minacce. I luoghi sono Milano e Vignate (Mi)

In 3 casi erano avvenute a maggio alle colonne di san Lorenzo e in piazza Vetra, in una situazione molto difficile. Le vittime erano state colpite con pugni al petto e con schiaffi prima di essere derubate. delle rispettive collanine d’oro. A luglio 2021, infine, a Vignate (MI) due persone erano state avvicinate da due giovani, di cui uno armato, che avevano rubato loro denaro, auricolari e le chiavi dell’auto perché non li seguissero. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione di eventuali complici e per valutare il coinvolgimento degli indagati in analoghi episodi delittuosi verificatisi nell’area.

L’esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare è avvenuta a Milano e a Sondrio, da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano dr.ssa Scudieri su richiesta del PM dr Lesti. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione di eventuali complici e per valutare il coinvolgimento degli indagati in analoghi episodi delittuosi verificatisi nell’area metropolitana del capoluogo milanese.

Milano a maggio 2021

La situazione di Milano dal punto di vista della sicurezza era già quella di oggi, ma si era a ridosso delle elezioni amminsitrative milanesi e i tentativi di nascondere la testa sotto a sabbia erano molti.