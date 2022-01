Litigio dopo il tamponamento: accusa un malore e muore. Rosate

Saranno ora i medici a stabilire le cause esatte del decesso di una signora di 67 anni, colta da malore dopo un banale incidente stradale. Lo scontro è avvenuto attorno alle 18 di giovedì 6 gennaio 2022, lungo la circonvallazione di Rosate.

Promozioni

A seguito del tamponamento sarebbe scaturita una lite tra i conducenti dei mezzi. Forse proprio a seguito dello spavento per ciò che è successo e per la discussione, A.R.C. di 67 anni è stata colpita da un malore serio. Ipotesi questa che dovrà essere confermata o smentita da esami medici.

Promozioni

Sul posto sono intervenuti i soccorritori Ata e un’automedica inviati dal 118. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Vigevano ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per lei. È deceduta.