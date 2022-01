Eccessi dell’Epifania? Giovane in ospedale per intossicazione etilica. Abbiategrasso

Corsa in ospedale per un ragazzo di 28 anni per intossicazione etilica. Il fatto è successo pochi minuti dopo le 19 di giovedì 6 gennaio 2022 in via Macchiavelli ad Abbiategrasso.

Complici forse gli eccessi di questi giorni di festa, sta di fatto che il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza in codice rosso. Fortunatamente il quadro clinico del giovane si è ridimensionato ma è stato comunque necessario il trasporto in ospedale, al Fornaroli di Magenta. Purtroppo episodi di questo genere capitano spesso.