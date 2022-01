Auto si ribalta con tre bimbe di 2, 7 e 9 anni a bordo. Cornaredo

Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte a Cornaredo. La chiamata al 118 è stata fatta alle 2.12 di venerdì 7 gennaio 2022 per il ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiavano una donna di 31 anni, un uomo di 44 anni ma anche le bambine di 2, 7 e 9 anni.

Il tutto è successo in via Milano, a Cornaredo, per cause ancora da accertare. Certa è invece la corsa in ospedale al San Carlo di Milano delle 2 ambulanze che hanno trasferito i feriti in codice giallo. Allertati anche i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco.