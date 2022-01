Milano. Poi al mattino di capodanno si pestano a bottigliate…

Milano, via Mazzini, ancora due passi da Duomo, più o meno nella stessa posizione in cui alla 1 di notte era stata aggredita una ragazza. Alle 06.30 circa della mattina del 1 gennaio 2020 si è verificata una rissa tra nordafricani senza documenti. Se le stavano dando di santa ragione. Il motivo è al momento sconosciuto.

Promozioni

Son rimasti feriti un ragazzo di 16 anni, che è stato colpito da una bottigliata sulla testa e che è stato portato al pronto soccorso del policlinico in codice rosso ( ma attualmente non è in pericolo di vita) e un altro ragazzo non ancora identificato e di cui non sappiamo quindi l’età precisa che lamentava forti dolori al polso ed è stato portato quindi, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Promozioni

La lite è stata sedata dall’arrivo in massa dei poliziotti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Milano. Sul posto, per i soccorsi c’erano diverse ambulanze fra le quali 2 ambulanze di prima emergenza , un’automedica e un’ambulanza attrezzata per la rianimazione.