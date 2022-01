Capodanno all’ospedale dopo lo scontro. Abbiategrasso

Brutto incidente ad Abbiategrasso, lungo la strada provinciale 494. Pochi minuti dopo le 20 di venerdì 31 dicembre, si sono scontrate due auto. L’impatto è stato violento e l’incidente ha provocato due feriti.

In ragione anche di come si presentavano i mezzi dopo lo scontro, sono state inviate sul posto da parte del 118 due ambulanze e un’automedica in codice rosso. A essere soccorsi un giovane di 25 anni e un uomo di 46 anni. Sono stati trasferiti all’ospedale San Matteo di Pavia e per fortuna le loro condizioni non sono risultate gravi. Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso e i vigili del fuoco.