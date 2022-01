Ossona. brutto incidente stradale in via Bosi

Ossona. Brutta fine del 2021 per due persone, che ieri pomeriggio poco prima delle 17 hanno avuto un incidente d’auto all’incrocio del semaforo fra la via Federico Bosi e la tangenzialina di Ossona, via Nino Bixio. Due delle persone che erano sulle auto sono rimaste ferite, un uomo di 46 anni e uno di 22.

Promozioni

Dopo l’incidente sul posto sono arrivati i soccorritori della croce Bianca che si sono occupati dei feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Sul posto anche la radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Promozioni

L’incrocio è regolato da un semaforo. Dei rilievi e dei verbali su come è successo si stanno occupando i carabinieri. Almeno uno dei feriti è di Ossona.