Aggrediti da una banda di stranieri in piazza Gae Aulenti

Milano. Poco dopo la prima mezzanotte del 2022 in piazza Gae Aulenti 2 ragazzi di 18 e 19 anni sono stati aggrediti da un gruppo di 7 giovani stranieri.

Il 18enne è stato aggredito con dei colpi di bottiglia sulla testa e il 19enne ha ricevuto diversi colpi al torace. La chiamata al 112 ha permesso l’intervento sia dei soccorritori sia della volanti della polizia di Stato. I due ragazzi sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. In corso le indagini selle responsabilità dei 7 stranieri.

Da quanto raccontano i giovani che frequentano la Milano notturna, ci sono numerosi gruppi di ragazzi stranieri o di seconda generazione, generalmente minorenni, che si radunano in bande e provocano liti con altri ragazzi isolati, per poi rapinarli e portargli via tutto quello che hanno addosso dopo averli picchiati. E’ un fenomeno iniziato già da un paio di anni.